中美角力｜美國關注解放軍加強對台活動

美國國務院表示，非常關注中方針對台灣的軍事挑釁。

國務院發聲明指，華府關注北京的軍事挑釁活動，認為會破壞穩定，導致可能出現誤判風險，亦損害地區和平穩定，敦促北京停止在軍事、外交及經濟等對台灣施加壓力及脅迫。

聲明重申，台海和平穩定是美國的持久利益，華府會繼續確保台灣海峽和平穩定，並繼續協助台灣維持擁有足夠的自我防衛力量，中方過往多次重申台灣是中國領土的一部分，要求美方在台灣問題上遵守一個中國原則及恪守三個聯合公報。

國台辦：台灣問題是中國的內政

在台灣，台灣的軍方指，解放軍3日來有近百架次戰機，飛入台灣的防空識別區；台灣的外交部晚上則表示，由衷感謝美國發表公開聲明，譴責北京的挑釁行徑，並重申對台灣的承諾，台灣將持續加強與美國及其他理念相近國家的合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

至於國台辦早前回應美國國會推動和審議涉台內容議案，強調台灣問題是中國的內政，美國政府和美國國會無權干涉，呼籲民進黨當局切勿誤判形勢，又說任何企圖依靠外部勢力，謀「獨」的行徑終將失敗。

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