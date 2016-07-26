美國關注香港自由持續被侵蝕 籲釋放被不公正拘押人士

美國國務院發聲明表示，嚴重關切香港人權和基本自由，包括參與政治權利持續被侵蝕，呼籲特區政府釋放被不公正拘押的人。

美國國務院周四(21日)發聲明，指華府關注到香港的人權及基本自由遭持續侵蝕，涉及政治動機的檢控個案增加，包括透過《港區國安法》針對教師、工會、律師、記者、醫護、學生會及個別市民。呼籲北京和香港當局釋放被不公正拘留的人士；以及停止打壓民間社會組織，要求北京政府履行遵守《中英聯合聲明》的義務。

聲明：DQ區議員阻止港人參與管治

聲明又提到，港府繼續取消在2019年透過自由公平選舉產生的數十名民主派區議員的資格，指這些具追溯力和針對性的做法是基於港府任意判斷區議員的宣誓無效，阻止港人參與管治，華府會繼續支持香港人及其權利和自由。

中方多次指《港區國安法》和完善選舉制度的實施令香港回到「一國兩制」的正確軌道，敦促美國停止插手香港事務。

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