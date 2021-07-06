美國防部取消與微軟100億美元雲項目合同

美國國防部周二宣布，取消微軟的100億美元，折合約780億港元的雲項目合同「聯合企業國防基建」(JEDI)，但同時宣布另一項新的雲基建合同。

五角大樓表示，由於環境不斷變化，原本的國防基建雲合同，已不能再滿足需求，需要新的合同，並向多個供應商招標。新計劃將向亞馬遜和微軟徵求合同提案，並補充稱，他們是唯一能夠滿足需求的雲服務供應商。但該機構將繼續進行市場研究，以觀察其他雲服務供應商是否也能滿足要求。

微軟表示，理解五角大樓取消JEDI合同的決定，但表示對該項目的法律鬥爭表明需要進行改革。亞馬遜沒有立即回應媒體的置評請求。

消息傳出後，微軟股價下跌約0.5%，亞馬遜股價上漲超4%。

亞馬遜未取得JEDI興訟 指特朗普存偏見

在2019年10月，美國國防部授與微軟一項為期10年的國防基建雲項目JEDI合同，但引來另一個供應商亞馬遜的不滿，指責美國前總統特朗普對亞馬遜存在偏見，並對五角大樓進行了不當施壓，令亞馬遜未能取得合同。2019年11月，亞馬遜對該決定展開法律訴訟。去年1月，亞馬遜提出一項動議，要求暫停該合同，直至法院作出裁決。