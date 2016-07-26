阿富汗局勢｜拜登被批出爾反爾 08年曾支持留守阿富汗

美國總統拜登就阿富汗局勢提前結束休假，他發表公開講話指出，美國從阿富汗撤軍是正確決定，又指自己寧願受到批評，亦不想將決定留給第五名總統。其言論於網上遭受猛烈批評，拜登被指出爾反爾，是美國歷史上的一個污點。

今晨拜登指美國的使命從來不是為了阿富汗的國家建設，又指自己看到阿富汗軍隊崩潰甚至未有反抗，更證明了美國撤出阿富汗為正確。不過，美國傳媒《人事》記者翻舊帳，指拜登在2008年時曾作出長期承諾。拜登當時曾表示：「幫助阿富汗自給自足是一個艱鉅的任務，這將會花超過十年時間，並會流很多血及花費大量金錢，但認為這是很重要的事。」

美國共和黨參議院領袖麥康奈爾亦在個人Twitter炮轟拜登：「我們看到阿富汗發生了一場災難，拜登的撤軍決定將會在美國聲譽上留下一個污點，整件事情根本可以避免。」

眾議院少數黨領袖奇雲麥卡菲又說：「保持沉默了6日後，總統拜登發表了幾十年來最嚴重的外交政策災難，只為自己的失敗留下藉口，其失敗計劃引致阿富汗造成最惡劣的結果。責任在他身上——其他失敗的領導是種尷尬。」

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