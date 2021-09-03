美國911事件20周年 總統拜登下令解密調查文件

美國總統拜登在911事件即將20周年之際簽署行政命令，指示司法部等機構，公開聯邦調查局就911事件的機密調查文件，並在六個月內公開解密內容，以兑現他的競選承諾。

有911事件受害者家屬指控，當年的襲擊與沙特政府有關，認為拜登下令公開調查文件是關鍵的第一步，可能會找到有關證據。他們上月曾經表明，如果相關調查文件仍然保密，就反對拜登參加 911悼念活動。

在2001年9月11日，美國紐約的世界貿易中心兩座大樓被劫持的客機撞毀，導致近3,000人喪生，其後美國確認是拉登領導的伊斯蘭恐怖組織所為，要求當時塔利班政府控制的阿富汗交出拉登，卻遭到塔利班拒絶，美國於是發動對阿富汗戰爭，到奧巴馬政府時成功捕獲及擊殺拉登，直到近日，現屆總統拜登宣布從阿富汗撤軍，結束美國對阿富汗長達近20年的軍事佔領行動，而阿富汗再度落入塔利班的掌控。

相關新聞：

阿富汗局勢｜英國：不承認塔利班政權 3000萬英鎊助收容阿國難民組織

阿富汗局勢｜中方：冀阿富汗實現和平穩定 塔利班：續積極參與一帶一路

阿富汗局勢｜塔利班最快今日公布成立新政府 與反對武裝戰鬥各有死傷