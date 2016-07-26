美婚禮92人全部打齊兩針 6人染Delta 一死亡

最早在印度出現的Delta新冠肺炎變種病毒株，據世衛表示已擴散至全球104個國家及地區，各界關注疫苗對Delta的防禦力。美國德州侯斯頓月前出現一宗集體染疫個案，涉一場在戶外大型帳篷舉行的婚禮，出席的92人全部打齊兩劑疫苗，但仍有6人感染Delta，其中一人死亡。

近日上載至醫學研究報告網站MedRxiv、一份尚待同行評審的報告稱，涉事婚禮於4月舉行，全部出席者均打齊疫苗，包括一對來自印度的男女，二人亦是婚禮爆疫的「病源」。該對男女在印度登機時，持有陰性檢測證明，而二人在接種第二劑印度國產疫苗Covaxin後10天，才啟程飛美。

該女子在婚禮當日感疲倦，以為是受時差及本身所患糖尿病影響。但婚禮後數日，她及上述男子均出現新冠病徵，最終在婚禮後第4日確診。該男子病情在婚禮後第6日惡化須住院，他於出席婚禮後1個月死亡。

婚禮當日曾接觸該對男女的另外4名賓客，亦相繼確診。其中兩人事前已接種兩劑輝瑞/BioNTech疫苗，另外兩人則打了兩劑莫德納(Moderna)疫苗。接種了輝瑞/BioNTech但仍染疫的其中一人，是一名六十多歲、無長期病的男子，他確診後病情嚴重須入院。此個案令人關注疫苗對Delta的效力，但有分析指92人中有6人染疫，比率僅為6.5%，若出席該婚禮者沒打疫苗，結果可能更糟。