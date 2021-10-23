美孚鐵騎士捲田螺車底亡 死者為鐘錶工會主席

美孚荔橋昨日下午發生奪命交通意外，一輛「綿羊仔」電單車捲入田螺車底，六旬鐵騎士頭部重創，當場死亡。據了解，死者為工聯會港九鐘錶業職工會主席鄧偉雄，是業內的「老行尊」，在大窩口邨經營一鐘錶店，在區內為人熟悉。據了解，鄧偉雄育有兩子一女，長子已出身，女兒正就讀大學，細仔僅7歲現讀小二。區內不少街坊聞訊後到店內了解情況，死者胞弟及長子亦先後到店打點。

工聯會fb發文悼念鄧偉雄

工聯會今日在社交網站fb轉發服務業總工會的帖文，對鄧偉雄在車禍中離世深表痛心，希望其家屬能節哀順變，勇敢堅強面對下去。工聯會立法會議員陸頌雄向傳媒表示，得悉消息感愕然及傷感，已即時派員慰問家屬。他稱，鄧偉雄為人較為低調，默默服務同行，形容他「好無私，為業界付出、謀福利」，工聯會會按慣例向死者家屬捐出20萬元，亦相信未來會發起籌款，冀能幫助死者家屬渡過難關。

事發昨日下午2時許，鄧駕駛一輛「綿羊仔」電單車，途經美孚葵涌道近荔枝角大橋、美孚新邨對開往荃灣方向，與一輛田螺車相撞。電單車被夾於兩個車輪之間，鄧則倒地重傷昏迷，救護員趕到證實他當場死亡，警方經調查後，被捕一句36歲姓陳田螺車男司機，指他涉嫌危險駕駛引致他人死亡，帶署扣留調查，西九龍總區交通部特別調查隊正跟進案件。

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