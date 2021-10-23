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美孚鐵騎士捲田螺車底亡　死者為鐘錶工會主席
40 分前
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美孚車禍鄧偉雄工聯會港九鐘錶業職工會美孚荔橋電單車田螺車危險駕駛引致他人死亡
美孚鐵騎士捲田螺車底亡　死者為鐘錶工會主席
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美孚昨日發生奪命車禍，鐵騎士捲田螺車底亡，死者為工聯會港九鐘錶業職工會主席鄧偉雄。(左：資料圖片；右：港九鐘錶業職工會網頁圖片)

美孚荔橋昨日下午發生奪命交通意外，一輛「綿羊仔」電單車捲入田螺車底，六旬鐵騎士頭部重創，當場死亡。據了解，死者為工聯會港九鐘錶業職工會主席鄧偉雄，是業內的「老行尊」，在大窩口邨經營一鐘錶店，在區內為人熟悉。據了解，鄧偉雄育有兩子一女，長子已出身，女兒正就讀大學，細仔僅7歲現讀小二。區內不少街坊聞訊後到店內了解情況，死者胞弟及長子亦先後到店打點。

工聯會fb發文悼念鄧偉雄

工聯會今日在社交網站fb轉發服務業總工會的帖文，對鄧偉雄在車禍中離世深表痛心，希望其家屬能節哀順變，勇敢堅強面對下去。工聯會立法會議員陸頌雄向傳媒表示，得悉消息感愕然及傷感，已即時派員慰問家屬。他稱，鄧偉雄為人較為低調，默默服務同行，形容他「好無私，為業界付出、謀福利」，工聯會會按慣例向死者家屬捐出20萬元，亦相信未來會發起籌款，冀能幫助死者家屬渡過難關。

事發昨日下午2時許，鄧駕駛一輛「綿羊仔」電單車，途經美孚葵涌道近荔枝角大橋、美孚新邨對開往荃灣方向，與一輛田螺車相撞。電單車被夾於兩個車輪之間，鄧則倒地重傷昏迷，救護員趕到證實他當場死亡，警方經調查後，被捕一句36歲姓陳田螺車男司機，指他涉嫌危險駕駛引致他人死亡，帶署扣留調查，西九龍總區交通部特別調查隊正跟進案件。

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美孚荔橋車禍鐵騎士不治　田螺車司機涉危駕被捕

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/美孚鐵騎士捲田螺車底亡-死者為鐘錶工會主席-290371
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