美心暑期義工服務動員逾530名義工 惠及逾1.1萬人

美心集團在去年疫情緩和起，年重新啟動各種義工服務，在今年暑期又與多個機構或獨立舉行多個義工活動，一共召集了530多名義工，服務時數逾1,400小時，惠及逾1.1萬人。

今次美心的暑期義工活動，包括於7月15日至30日，美心集團與怡和集團、DFI零售集團、置地公司合辦「禮包捐贈活動」，活動集合了逾150名義工，製作3,000個惜食禮包，共47,000件食品及日用品，總值約60萬元。由樂餉社及膳心連轉送至逾6,000個基層家庭及學童們手上。禮包內包括美心小食、罐頭食品、麵食、牛奶、超市現金券、口罩及消毒用品等。

服務針對受疫情影響社群

而隨疫情緩和，美心去年也重啟「救包行動」，並在今年暑假舉行「 7.27《美心集團 X 思健》企業救包行動」，「9.2《美心集團 X 怡和》企業救包行動」，召集超過280名企業義工，拯救及捐贈逾3,200個剩餘麵包。對於受疫情影響，家屬長期未能探訪的長者，集團與尊賢會暨憐舍輔導會於8月19日合辦「千歲廚房」遙距探訪活動—「虛擬茶樓」，更成功召集20多名來自美心集團、怡和集團、DFI零售集團、香港置地及7-Eleven的企業義工，以視像方式探訪168名老友記。活動更特意在長者中心打造猶如美心皇宮的佈景，更以點心車為老友記送上精美點心，讓他們足不出戶亦能響用點心。義工又透過視像方式遙距進行才藝表演及跳「快樂椅子舞」，集團亦與長者分享月餅，讓他們感受提前過一個歡樂中秋。

徵收舊物重賦意義

對於學生，美心在8月上旬舉辦「開學篇—剩餘物資捐贈活動」，於美心集團中心、怡和集團、香港空運貨站有限公司、金門建築有限公司、怡中航空服務、怡和機器、怡和餐飲集團、文華東方酒店集團、迅達集團、仁孚行有限公司等辦公室設置收集箱，收集近3,000件剩餘物資。之後集合近50名企業義工靈活運用所收集的包裝食品、玩具、文具及書本，合力製作出2,000個開學禮包，並透過民社服務中心及膳心連送贈予基層學童。