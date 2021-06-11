美歐峰會｜聯合公報：關注本港自治和民主進程被蠶食

美歐峰會周二在布魯塞爾舉行並發表聯合公報，提到美歐會繼續協調共同關注的事項，當中提到在中國新疆和西藏，有持續侵犯人權情況、香港的自治和民主進程被蠶食，並指嚴正關切東海和南海的情況。

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公報指，強烈反對任何單方面改變現狀、加劇緊張局勢的行動，重申尊重國際法重要性，包括各國主權權利和管轄權、以及航行和飛越自由等；而在兩岸關係，美歐就強調台海和平穩定重要性，但同時指出，在氣候變化及一些地區問題上，可以有同中國合作的地方。

歐盟委員會主席馮德萊恩指出，中國的人權紀錄，是分隔開歐盟同中國的主要問題。她說，雙方是強大的經濟競爭對手，所以需要在數碼市場內有安全的工具，例如5G技術，但亦需要外國直接投資、投資審查等，以確保有一個公平的競爭環境，至於在制度本身，人權和人的尊嚴，就是明確區分歐盟同中國的主要問題。

中方批評美歐峰會公報充斥冷戰零和思維

中國駐歐盟使團發言人對美歐峰會公報表示強烈不滿和堅決反對，批評內容遠遠超出正常發展雙邊關係的範疇，充斥冷戰零和思維與集團政治論調，不利國際和地區的和平與穩定。發言人指，台灣、香港、新疆和西藏問題是中國的內政，東海和南海涉及中國領土主權和海洋權益，關乎中國根本利益，不容干涉，強調中國已不是過去的中國，將堅定走和平發展道路，亦將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

