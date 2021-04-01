美歐峰會｜美歐就波音及空中巴士達成協議 解決持續17年爭端

美歐峰會周二在布魯塞爾舉行。美國總統拜登與歐盟領袖會面時，同意就波音及空中巴士補貼方法達成協議，以解決雙方持續17年的爭端。

歐盟與美國就波音和空中巴士公司的航空補貼爭拗發表聲明，指雙方將暫停向彼此徵收報復式關稅，為期5年，預計涉及的總金額為110.5億美元。雙方將在這5年透過談判，尋求解決爭拗的方案。

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美國與英國及歐盟的航空補貼爭拗，可以追溯至2004年。世界貿易組織先後裁定，美國與歐洲國家都存在對各自航空企業，提供非法補貼的問題。

美歐取消未來5年商品關稅

美國與歐盟已同意取消未來5年的商品關稅，歐盟表示，此舉讓雙方在考量中國航空產業崛起的因素時，有時間解決彼此爭議。

馮德萊恩表示，這次峰會為持續多年的爭端取得突破，為美歐的關係開啟新篇章。

今年3月，美歐同意暫停針鋒相對的關稅戰，包括歐盟的葡萄酒，美國的香煙和烈酒課稅。