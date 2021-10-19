美白避太陽 女性骨質疏鬆較男性多 做運動做檢查減骨折

每年10月20日是世界骨質疏鬆日，有研究發現，60歲以上的女性每3名就有1名患骨質疏鬆，男性則每5人便有1名患者，而香港每年逾2萬人因骨質密度不足易骨折。專家指，現代女性因要美白避開太陽，身體因而減少產生維他命D，影響鈣質吸收減骨質密度，建議市民除注意補鈣外，多做運動及曬太陽，並定期檢查，減低受傷的風險。

醫善同行早前透過網上訪問1,268人，當中53.5%人曾聽說骨質疏鬆；66%人更表示不知道有特效藥物治療骨質疏鬆。醫善同行慈善基金主席兼香港骨質疏鬆學會會長、骨科專科醫生黃仕雄(圖右)表示，每年有超過2萬人骨折，不少市民忽略了骨質疏鬆的嚴重性，病發後才正視問題；亦發現七成病人同時有骨質疏鬆和肌少症。

外國有研究發現女性較男性多有骨質疏鬆，黃仕雄補充指，大多數女患者都是身形較矮小、較瘦和缺乏運動；臨床觀察更發現，近年女性受美白廣告影響，會做大量防曬舉動，在室外亦會刻意避開陽光，這均影響她們透過曬太陽吸收維他命D，影響鈣質吸收導致骨質密度不足。

矮了3厘米須要留意

黃仕雄指出，30歲時的骨質密度達至頂峰，之後開始流失。他稱，市民「上年紀」後，應留意自己有否「矮了」，或較年輕時矮了3厘米或以上、長期腰骨痛、或有壓迫性骨折(即隨著年紀增長駝背為主)，便要加倍留意是否有骨質疏鬆。

他指，現時可透過檢查了解問題，亦有藥物可改善骨質密度。而市民亦應由年輕開始定期接觸陽光，做負重運動和行街，若受生活職業等所限，則應服食維他命D和鈣片等補充，又期望政府能夠以醫療券吸引市民做檢查，減少市民骨折入院，長遠減低公立醫院的開支負擔。

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