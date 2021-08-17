美聯分行主管被廉署起訴 涉向下屬非法收佣13萬元

美聯物業尖沙咀一間分行的主管，涉向其下屬收取樓宇交易的佣金，總共收取13萬元，被廉署落案起訴三項代理人接受利益罪，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。被告目前獲准保釋候訊，案件明日於九龍城裁判法院提堂。

53歲被告報稱美聯物業代理(商業)有限公司的高級銷售經理，控罪指，被告於2017年7月14日至8月31日期間，涉無合法權限或合理辯解，而從其下屬、即一名高級客戶經理接受三筆非法佣金，每筆由9,800元至6.3萬元不等，合共約13萬元，作為協助對方促成三宗物業交易的誘因或報酬。

三宗交易涉6150萬元

廉署調查發現，相關物業交易涉三個分別位於筲箕灣及灣仔的商用物業，每宗成交價由920萬元至2,730萬元不等，總成交價逾6,150萬元。其中一個客戶為一間從事物業投資的公司。

在正常情況下，物業代理在促成一項物業交易後，美聯物業會分別向賣方和買方收取成交價的1%作為代理佣金，並會計算物業代理每月應得的銷售佣金。而被告作為分行主管，向其下屬所促成的物業交易賺取主管佣金。

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