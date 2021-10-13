美贊臣HKTVmall設35個奶粉罐回收點 即日起至平安夜可回贈400元奶粉券

美贊臣今年初起與HKTVmall、世界綠色組織合作，推出奶粉罐收集先導計劃，最近更加推至35個收集站，市民由即日起至今年12月24日，可逢周一及周三將已洗乾淨的奶粉罐帶到相關地點回收，每回收一個奶粉罐，不論牌子，均可換領HKTVmall 400元美贊臣或50元滴露指定產品電子優惠碼。

美贊臣環保收集先導計劃年初先於6間HKTVmall O2O門市試行，收集逾1,500個奶粉罐。所有收集到的奶粉罐將會經由可信賴的渠道運送到本地回收處理中心作妥善處理，然後再送到銅鐵廠進行溶化及精鍊成為金屬原材料。整個收集過程由世界綠色組織協助管理，確保被回收的奶粉罐都能「重獲新生」成再生原料，從而減少環境負荷，支持香港綠色經濟的發展。

10月至12月舉辦親子工作坊

另外，美贊臣更會與世界綠色組織合作，在今年10月至12月期間於大型商場舉辦奶粉罐升級再造減廢親子工作坊，為原本將被丟棄的物料重新賦與新生命，並為孩子帶來環保活動初體驗。活動預計可供近300人參與，詳情將於稍後公布。

35個美贊臣HKTVmall奶粉罐回收點

⚫ 海怡西商場店

⚫ 杏花新城店

⚫ 堅尼地城店

⚫ 北角健威店

⚫ 中環堅道店

⚫ 西灣河店

⚫ 香港仔中心店

⚫ 太古康怡廣場店

⚫ 灣仔英皇集團中心店

⚫ 中環5號碼頭店

⚫ 美孚萬事達廣場店

⚫ 黃大仙啟德花園店

⚫ 九龍灣德福廣場店

⚫ 長沙灣元州街店

⚫ 大角咀奧海城店

⚫ 土瓜灣翔龍灣店

⚫ 油麻地平安大廈店

⚫ 觀塘裕民坊店

⚫ 九龍城衙前圍道店

⚫ 紅磡煥然懿居店

⚫ 佐敦聯德大廈店

⚫ 馬鞍山新港城2店

⚫ 火炭駿景園店

⚫ 東涌映灣薈店

⚫ 荃灣愉景新城店

⚫ 沙田中心店

⚫ 屯門時代廣場店

⚫ 天水圍天一商城店

⚫ 白石角逸瓏坊店

⚫ 大窩口邨店

⚫ 上水中心店

⚫ 石籬商場店

⚫ 大埔廣場店

⚫ 粉嶺牽晴間店

⚫ 青衣長亨商場店

分店地址可到網站查閱。