美酒佳餚巡禮今起動 參與餐廳酒店望增兩至三成生意

美酒佳餚巡禮正式開幕，活動橫跨整個11月，其中「wine walk」(遊酒自助行)部分，市民購買品味通行證之後，可一證「酒」勻中環、堅尼地城、灣仔及尖沙咀約50間指定餐廳酒吧盡享優惠，憑證優惠低至五折。另有「wine-cation」(美酒住宿宅度假)壓軸登場巡禮，旅發局與20多間酒店合作推出由500元至4000元不等的品酒結合宅度假體驗。

品味證上月26日起已開售，今日開始可以使用，參與wine walk的餐廳門口貼有活動的標誌，餐廳亦有活動專屬的餐單，顯示適用食品和飲品，以及所需品味證。市民購證後，會收到確認電郵，點擊手機平台適用的按鈕後，即可加到手機電子錢包中，上面有顯示QR Code(二維碼)及剩餘品味證。到餐廳使用時，讓職員掃碼即可。

信和集團的商戶有約11間餐廳酒吧參與wine walk，包括位於尖沙咀的墨西哥餐廳「PABLO」，今次活動中，原價88元的玉米片，只需一張品味證即可享用，以入門品味證250元含5張品味證計，即折扣低至約六折。信和集團資產管理董事蔡碧林表示，暑假起疫情穩定及電子消費券出爐，觀察到商戶餐廳的生意已大致回復疫情前八至九成，在國際旅遊未恢復時，港人「冇得去日本食留香港食」，昨日萬聖節各區人流暢旺，對餐飲業充滿信心，料wine walk可旺丁旺財，丁財也望較去年多兩成。除參與wine walk，集團的商戶也有其他餐廳參與美酒佳餚巡禮，合共約30間，提供限時菜色及低至七折優惠，全部餐廳「非D則C類」。而全港參與巡禮優惠餐廳有逾400間。

疫情下衍生「staycation」新玩法，旅發局再獻新猶，推出wine-cation，結合品酒及宅度假雙重消譴娛樂體驗。住宿套餐今起上載至網站，25個套餐分別由24間酒店提供，價格由悅品酒店的573元套餐至最貴的柏寧酒店4880元起。其中參與的朗廷酒店推出1988元起套餐，包一晚住宿及雙人早餐、午餐、氈酒體驗、兩小時紅白酒任飲。酒店銷售及市場推廣總監黎愛雯表示，兩次「賞你住」效果不錯，預期wine-cation比staycation更吸引，望增兩至三成收益，並冀藉此開拓客源。