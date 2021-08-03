美食博覽｜下周四開鑼 3萬名額打針免費入場

美食博覽下周(12日)開鑼，貿發局預期計及同期舉行的香港國際美酒展(特別展)、香港國際茶展、家電、家品・博覽以及美與健生活博覽，預期共有880家展商參與。與書展一樣，局方推出「齊心接種・愉悅購物」活動，讓3萬名已打一針疫苗市民在指定時間免費入場。



美食博覽來到第31心屆，繼續有多家本地食品商參與，也有新商戶加入參展，更有海外展商透過駐香港代表參展，包括日本、韓國、波蘭等。貿發局副總裁周啟良指，以往國際美酒展11月舉行，但今年有感「有餚冇酒爭緊啲」，今年美食展加插國際美酒展(特別展)，另有家品、茶、「美與健」等產品展覽。

因應政府收緊防疫限制，美食展展館容量限50%入場人士，亦不設現場試食，入場須掃安心出行入場碼或填電子表記錄行蹤。周啟良表示，不估算人流，但提及往年美食入場人數逾47萬人次，預計與往年相若。他續指，因應消費券已經發放，目前已有85%接受4款電子支付工具。展期期間，亦會每日舉行多買多賞幸運大抽獎。獎品包括酒店住宿套票、名貴食材等，憑單一收費滿200元可參加抽獎一次。

票價方面，美食博覽「公眾館」、國際美酒展(特別展)、香港國際茶展、家電．家品．博覽及美與健生活博覽門票25元，在周四(12日)、周五(13日)及周一(16日)設「上午進場票」，中午12時前入場只需10元；周四至日設「晚間入場票」，晚上6時後入場同樣只需10元。如要參觀「尊貴美食區」，套票40元，若持上午或晚間進場票，可追加15元同日進場。會場只接受以八達通購票，門票亦可透過快達票、便利店等購買。已打一針市民，可免費於平日(即除周六及日)上午進場，名額3萬個，先到先得。