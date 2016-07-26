美食博覽2021｜開鑼日市民拖購物車入場 1蚊搶購海味包和牛福袋

香港貿易發展局主辦的美食博覽，連同國際美酒展及國際茶展等，今早10時起，一連5日的在灣仔會議展覽中心開鑼。今年5個展覽共有900個展商參與，當中85% 受訪展商接受至少其中一項電子消費券。

有優惠只限八達通

受新冠疫情影響，場內禁止試食，但不少參展商提供多項優惠吸客，包括1元海味、一手任取雪條、1元和牛福袋、1元盆菜、1元換購鮑魚、1元雞煲及1元榴槤冰皮月餅等。而當中亦有不少優惠只限使用八達通，包括湯包買十送一、送贈口罩等。

搶到1元海味感開心

在揭幕前，有數十名市民排隊等候入場，排頭位市民打算搶購多個參展商的1元優惠，亦有市民帶備購物車到場，指消費券仍有數百元，若遇到心儀產品會花光餘額。一開幕不少市民都跑向心儀檔口，有推出1元海味的展商，未夠1分鐘就已截龍，成功購買的市民指，原本只來看看，成功搶購1元海味感到很開心。

商戶：人流氣氛較往年差

有商戶指，平時一開幕很快就會開單，但現在仍未有顧客惠顧，認為今早人流及氣氛較往年差，預計整體生意額會下跌2成，但亦有參展商表明對生意額感樂觀，預計可比2019年升10%至20%。

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