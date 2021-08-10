美食博覽2021｜鴻星推會場限定1蚊買「海味盛薈」 限量30盒

美食博覽明日(12日)至下周一(16日)，一連5日在灣仔會展舉行，同場加設4個展覽：香港國際茶展、家電‧家品‧博覽、美與健生活博覽、香港國際美酒展(特別展)。為方便市民使用電子消費券，今年5個展覽共有900家展商參與，當中有85%參展商稱支援至少1款電子消費券的支付工具。

料營業額達6位數 較2019年增5%至10%

參展商各出奇謀吸客，今年「鴻星集團」將在展覽首日繼續推出會場限定優惠，以1元購買價值198元「海味盛薈」，限量30盒，內含慢火炆製的鮑魚、花膠、海參及古法炆豬手等。另外，市民若用八達通電子消費券付款購買甘銀袋或湯包，可額外再送1件，希望消費券激賞優惠可成為誘因，又料今年展覽營業額達6位數，較2019年增加5%至10%。

3萬個已打疫苗免費入場名額

另外，大會亦推出「齊心接種．愉悅購物」活動，為已接種一劑或兩劑疫苗的市民送出3萬個免費入場名額，適用於本月12、13、16日12點前進場人士，入場時須展示疫苗接種紀錄。至於3歲或以下小童及65歲或以上長者可免費入場，而成人票價則為25元。若市民在平日中午12點前入場，或首4日晚上6時後進場，票價為10元。

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