美食嘉年華月底葵涌運動場舉行 場內不設試飲試食

大型展覽陸續重辦，睽違兩年、由香港中華廠商會主辦的「第八屆香港美食嘉年華」，將於10月30日至11月7日一連9日在葵涌運動場舉行，冀讓受疫情影響的商戶再次與「愛食玩買」人士再次相聚。會場將一如以往搜羅環球美食和各大優惠，包括低至一折震撼價發售，但場內不設試飲試食。

設四大主題區共270個攤位

「第八屆香港美食嘉年華」有近270個攤位，分四大主題展區，包括「休閒食品區」、「健康養生區」、「餐飲用具區」及本屆新增的「香港原味道市集」。展商帶來不同商品，配合大會在不同時段推出的不同優惠，例如10月30日至11月1日開鑼期間的「開鑼狂賞周」，提供2元燒肉汁、2元豆漿、5元陶瓷刨等優惠；而11月2日至11月5日的「嘉年華星級優惠」，則有2元乳酸飲品、3元魚蛋醬等。

嘉年華期間，廠商會亦準備了多個攤位活動、遊戲、舞台表演及大抽獎。抽獎獎品總值超過100萬元。適逢活動橫跨萬聖節， 10月31日當日更有不同主題活動配合，例如「嘩鬼」巡遊、節日表演。

入場門票4元長者免費

入場門票每張4元，身高一米或以下小童、65歲或以上長者，以及殘疾人士均可免費入場。已接種至少一針新冠疫苗人士，每日下午4時30分後可免費入場，每日首5,000名入場人士可獲環保餐具一套。

廠商會會長史立德表示，疫情穩定，市民生活逐漸回復正常，把握機會重辦大型活動，從八月份的購物節反應顯示，有展商反映「賣到冇貨賣」， 十分成功。他希望藉着好勢頭再度出擊，但同時防疫不能鬆懈，場內不設試飲試食，亦有入場人次限制等防疫措施。