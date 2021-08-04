美食重臨 即開即食罐頭點心 雞煲 海參花膠大熱 美食博覽禁飲食「買回家慢慢試」

疫情困擾超過一年半，市民更多居家自煮，而美食博覽闊別一年後，下周四(12日)開鑼，各參展商帶來更多可在家簡單處理的「疫後便餐」，貼地的豉汁排骨、豉椒鳳爪等罐頭點心，「食好啲」有雞煲，就連佳節必備的鮑魚、海參和花膠等星級佳餚也有即食系列，讓一眾「無飯家庭」足不出戶享受美食。今年美食博覽不設試食，而貿發局料市民已習慣新常態，建議「買少少試完返嚟再買」。圖：徐炯晞



居家避疫下，有展商以罐頭應市，最新有番薯糖水、綠豆沙(圖3)，亦帶來面世不足一年的豉汁排骨、豉椒鳳爪等點心系列。代表商戶的港九罐頭洋酒伙食行商會主席葉木良表示，疫情後推出點心罐頭方便市民煮食，亦希望推出富香港情懷的食品吸引顧客。



若嫌罐頭分量太少，亦有雞煲即食包選擇，參展商「樂婷媽媽」推出5款口味即食包在美食博覽登場，原價108元，會場價88元起，每日更有20份可以1蚊優惠購得。創辦人梁小姐表示，考慮到預製即食包在疫情下大受歡迎，於是推出這項新產品。在不設試食安排下，她透露，將「出招」即場煮食，配以抽風機飄散香味作招徠。



在家再想「食豪啲」，但擔心太多程序，鴻星食品推出即食星級佳餚系列，以高級食材塔配5款加熱即食菜色包括鮑汁花膠雞腳配花菇、原條鮑汁海參配玉掌，展覽首日更限量30份1蚊(圖2)值198元的「海味盛薈」，而5款菜色108至198元，場內買滿300元將獲贈值98元一罐4頭一口鮑。場內另有多家展商推出各式「1蚊貨」或會場限定優惠。



美食博覽等同期展覽門票25元，要參觀「尊貴美食區」加15元，另設上午及晚間入場優惠10元。已打一針疫苗市民可在平日上午免費入場，每日名額1萬個。場內不准飲食，大會派員巡查，貿發局副總裁周啟良建議可買回家試食，入場人數限半，也呼籲參觀人士「買快啲」及盡量非繁忙時段入場。