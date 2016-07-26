美駐越南人員疑患哈瓦那症候群 賀錦麗延遲抵達

美國副總統賀錦麗由新加坡轉抵越南，繼續東南亞訪問行程。由於當地出現異常衞生事件，她較原訂計劃延遲逾3小時抵埗，據報美國駐河內使館有人員可能出現「哈瓦那症候群」，要撤離當地接受治療，美方在評估後，決定繼續賀錦麗的行程。

賀錦麗昨晚飛抵越南首都河內的國際機場，是美國首位任內到訪越南的副總統，越南國家主席辦公室主任黎慶海與副外長阮國勇在場迎接。

賀錦麗的專機較原訂遲逾3小時才飛抵越南，美國駐越南大使館指，使館近日可能出現「異常衞生事件」，因此賀錦麗一行人延遲從新加坡出發，她的辦公室經評估後，決定繼續行程，今日將與越南總理范明政會面。

美國全國廣播公司報道，在過去一周，有兩宗美國駐越南人員聽到不明聲音感到不適的報告，2人將會離開越南治理，使館衞生部門及地區安全官員正跟進事件。

美國：未確實是否哈瓦那症候群

美國所指的「異常衞生事件」，是指「哈瓦那症候群」。在2016年，美國駐古巴大使館人員報稱聽到神秘聲響後，出現耳鳴、暈眩等不適症狀，亦有人出現腦部損傷，及後美國駐中國、俄羅斯、奧地利及德國的人員，亦報稱出現類似情況，美國至今仍未找到原因。

白宮發言人普薩基(Jen Psaki)指，事件在多日前發生，亦未確實為哈瓦那症候群，涉事者不是賀錦麗的隨行人員，但強調美國重視事件。

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