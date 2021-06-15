美驅逐艦今年第6次通過台海 趙立堅轟「搞軍事橫行自由」

美國海軍伯克級導彈驅逐艦「威爾伯號」繼上月18日後，周二再度通過台灣海峽，是美國總統拜登上任五個多月以來，美軍驅逐艦第6次通過台海。美國海軍第7艦隊表示，威爾伯號在符合國際法規範下，周二例行通過台灣海峽，表達美國對「自由開放的印太區域」之承諾。

中國外交部發言人趙立堅指出，美國軍艦近來多次在台海炫耀武力、滋事挑釁，「這不是對甚麼自由開放的承諾，而是搞軍事橫行自由，是對地區和平穩定的蓄意干擾和破壞」。他強調，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，敦促美方為地區和平與穩定發揮建設性作用，而不是相反。

解放軍：隨時應對一切威脅挑釁

解放軍東部戰區發言人張春暉則批評美方公開炒作事件，強調東部戰區當時派遣海空兵力全程跟蹤監察警戒，又指東部戰區部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。他又炮轟，美方故伎重施在台海滋事攪局，是對地區安全局勢的蓄意破壞，對台海和平穩定的嚴重危害，充分說明美國是地區安全風險的最大製造者，「我們對此表示堅決反對」。



