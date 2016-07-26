美高梅獲選參與大阪賭場建設 料每年帶挈531億收入

日本3個大型綜合度假村計劃在多個地方繼續推進，繼九州長崎交由奧地利財團負責之後，大阪亦公布將由美國的美高梅集團與日本歐力士集團組成的團隊負責，將投資1.08萬億日圓（約755億港元），預計每年有2,050萬人入場，並為大阪帶來每年逾7,600億日圓（約531億港元）的經濟效果。

大阪府知事吉村洋文今日(28日)公布在大阪灣人工島夢洲興建大型綜合度假村計劃的獲選團隊，將由美國美高梅集團與日本歐力士集團合組的財團奪得。預計該度假村將於2025年至2030年左右開業，初期投資1.08萬億日圓。或未必能趕及在大阪舉行世界博覽會時開業。

大阪知事有信心獲政府批准

吉村洋文在記者會上表示：「大阪經濟將藉着建造世界最高水平的綜合度假村而提升，我有信心向國家提出有關議案。」吉村亦表示，關西的企業亦將有機會參與有關的計劃。

日本在2018年通過建造大型綜合度假設施，當中包括賭場的法案之後，限定只有3個地方。初期雖然有多個地方包括東京、橫濱、大阪、北海道及長崎等地有意申請，但在新冠疫情之下，計劃受到打擊，目前只有長崎及大阪宣布計劃及營運財團，而橫濱則在新市長上任後，中止有關的計劃。