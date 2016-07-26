習近平據報或不赴英出席下月聯合國氣候變化峰會

英國《泰晤士報》報道，預料中國國家主席習近平不會出席，下月在英國舉行的聯合國氣候變化大會會議。會議主辦當局擔心，在中國陷入能源危機的此時，這恐怕是中國拒絕訂定氣候變遷應對新目標的序曲，從而影響全球對抗氣候變化的努力。今次聯合國氣候變化大會會議，是檢視6年前巴黎氣候協定成果，因應新冠疫情已推遲一年舉行。各國理應在今年中限期前，公布自身減少碳排放目標，但現時距離會議只有約兩星期，還有近一半與會國未公布減排目標，當中包括中國。

報道指英首相約翰遜已得知

報道指，雖然習近平早前在聯合國大會公布，停止新建境外燃煤發電廠，但英國期望屆時到格拉斯哥出席會議的中國氣候變化事務特別代表解振華，會公布更多應對行動。然而，報道引述不具名英國消息人士的說法，指目前已相當清楚，習近平不會出席會議，首相約翰遜亦已得知，而英國政府消息亦認為，應該觀察中國的行動再作決定。

事實上，自新冠肺炎疫情以來，習近平已沒出國外訪超過一年。