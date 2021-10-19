習近平據報擬大規模開徵房地產稅 惟遇黨內阻力

內地近日調控房地產。《華爾街日報》引述消息，指中國國家主席習近平為處理國內房地產泡沬，計劃全面開徵房地產稅，惟構思遭遇強大阻力，皆因事關重大利益調整，很多高官權貴本身擁有多項物業。

報道引述消息指，較早時習近平要求中共中央政治局常委、國務院副總理韓正大規模推動房地產稅，惟中共高層辯論時，黨內精英及官員反應幾乎是負面，很多官員均指一旦開徵房地產稅，勢重挫樓價，拖累消費，將嚴重損害經濟，部分退休黨員更表明反對，指自己無力負擔新稅，一些地方官員則擔心地產商會要求土地大劈價，到頭來有損地方賣地收入。

試點縮減至10個城市

報道指，中共內部就房地產稅的激辯，反映習近平在推動種種政策的同時，亦往往招來民眾和黨內異議的風險。消息人士指，韓正已向習近平建議，把原定於約30個城市開徵房地產稅的計劃，縮減至10個城市左右，上海、重慶、深圳、杭州、海南等榜上有名，至於稅率及是否有寬減措施則仍未有定案，具體細節預期要到2025年才有望落實。另外，韓正又重提政府補貼住房，即是由國營企業建設保障房。

房地產稅，是指每年按房產價值徵稅，有房產就要交，沒有房產不用交，有房產而沒收入亦要交稅，一旦實施，預計會導致樓價下跌，被認為是遏止樓市炒風，減輕中產家庭置業的財務負擔，亦配合了習近平要達到「房住不炒」及財產三次分配的理念。

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