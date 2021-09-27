習近平與拜登通話曾提及孟晚舟案 白宮否認是交換人質

華為副董事長孟晚舟與司法部上周達成延後起訴協議後返回中國，兩名被中方拘留的加拿大人康明凱與邁克爾斯帕弗亦隨即獲釋返國。美國白宮否認是交換人質。

發言人普薩基(Jen Psaki)表示，是司法部作出的一項法律決定，她強調，並不代表拜登政府改變對華政策，美方不尋求衝突，美中是競爭關係，華府會繼續要求中國為不公平經濟行為、脅迫行動，以及侵犯人權負責，美國並會繼續與盟友合作。

普薩基：習近平與拜登通話並非談判

普薩基又證實，中美元首本月初通電話時，國家主席習近平曾提到孟晚舟在加拿大被軟禁，總統拜登就提及中方拘留兩名加拿大公民，但並非談判。她不清楚拜登是否知道孟晚舟的律師與司法部之間的談判情況。

孟晚舟在加拿大終止引渡聆訊後，上星期五(24日)晚乘坐中國政府包機返抵深圳；加拿大前外交官康明凱(Michael Kovrig)和公民斯帕沃爾(Michael Spavor)同日獲釋返抵加拿大，北京指兩人以身患疾病為由申請取保候審，在加拿大駐華大使提供擔保後，獲中國法院批准。

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