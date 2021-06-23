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習近平與神舟太空人天地通話
1 小時前
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神舟十二號中國太空站天和號核心艙習近平中國航天戚發軔
習近平與神舟太空人天地通話
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(新華社)

國家主席習近平昨早到北京航天飛行控制中心，與隨神舟十二號升空並進入中國太空站天和號核心艙的3名太空人(上圖左起)湯洪波、聶海勝、劉伯明，進行首場「天地通話」。3名太空人向習近平敬禮，並一一回應習近平的問候，稱目前身體狀況、起居飲食和工作狀態都很好，各項工作進展順利，又介紹即將執行兩次出艙活動及操作機械臂等技術驗證試驗，還提到曾與家人視像通話。習近平則強調，建造太空站是中國航天事業的重要里程碑，將為人類和平利用太空作出開拓性貢獻，「我們在北京等候各位凱旋」。
 

進行天地通話前，太空人正檢查測試艙外太空衣(下圖)及機械臂。內地傳媒介紹，首次出艙活動會在十幾天後進行，屆時兩名太空人將在另外一人操作的機械臂配合下出艙。白底紅紋的艙外太空衣則是中國研製的新一代艙外太空衣，支援出艙時間由以往的4小時延長至7、8小時，關節處比以往靈活。


神舟總設計師：沒航天成就沒話語權
另外，內地航天科學家團隊近日訪港，分別於昨日和今日到理工大學及香港大學演講。中國工程院院士、神舟飛船首任總設計師戚發軔昨早出席理大講座時指出，中國的航天成就在過去的五十多年，由一無所有，發展成航天大國，現正邁向航天強國，實現中國的航天夢。他認為，隨著科技發展，國家主權延伸到太空，當今世界都關注航天科技發展，沒有航天成就，就沒有話語權。

他提到，世界資源短缺，發展航天科技亦是為國家探索更多資源。他又歡迎香港年輕人加入內地航天業，並期望中國航天日後在登月、火星採樣、木星考察方面都有所突破。

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(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/習近平與神舟太空人天地通話-273165
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