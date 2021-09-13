Am730
Am730
Am730
Am730
News
習近平陝西考察 訪毛澤東舊居
5 小時前
#Hashtags
習近平毛澤東陝西十二月會議中共楊家溝革命舊址國家能源集團榆林化工高西溝村
習近平陝西考察 訪毛澤東舊居
news-images
習近平昨去到楊家溝革命舊址上的毛澤東舊居。(新華社)

國家主席習近平昨日到陝西榆林市考察，先後去到國家能源集團榆林化工有限公司、米脂縣銀州街道高西溝村及楊家溝革命舊址，了解循環經濟煤炭綜合利用、推進水土流失治理和生態文明建設、加強革命舊址保護與利用及賡續紅色血脈等情況。

時隔一年半再考察陝西

這是習近平繼去年4月後再到陝西考察，當時習近平曾告誡各級黨委和領導幹部「要自覺講政治，對國之大者一定要心中有數」。央視報道，習近平今次再赴陝西，第一天行程就可以看到他的殷殷關切，可以領悟何為「國之大者」。

news-images
習近平在中共中央十二月會議舊址考察。牆壁上的照片是翻拍自畫家靳尚誼於1977年創作的油畫《黨的十二月會議》。(新華社)

報道指，陝西是革命老區，楊家溝革命舊址是中共中央機關轉戰陝北期間的落腳點，裡面有已故領導人毛澤東、周恩來舊居，以及中共中央「十二月會議」舊址，「正是在這裡，中國共產黨迎來了從轉戰陝北到奪取全國勝利的歷史轉捩點」。

毛澤東曾在當地制定勝利策略

報道介紹，1947年11月22日，毛澤東、周恩來和任弼時率領中共中央機關到楊家溝村戰鬥、生活了約120天，之後東渡黃河前往河北西柏坡，而「在歷史重大轉折到來之時，毛澤東預判革命形勢、制定正確對策，在楊家溝寫下著名的《目前形勢和我們的任務》，闡明了我黨奪取全國勝利的政治、經濟綱領和軍事原則」。

報道表示，「歷史的意義在於它告訴我們從哪裡來，我們現在身處何方，我們應往哪裡去。歷史讓我們透過前人的經驗，明白成功的內在邏輯，獲得新的思考和進步」。

news-images
習近平去到國家能源集團榆林化工有限公司考察。(新華社)

關注環保產業 生態與經濟平衡

至於國家能源集團榆林化工有限公司，是國家發改委在「十三五」期間核准的最大單體煤化項目，總投資超過1,200億元(人民幣，下同)，是習近平十分看重的綠色發展和循環經濟，生產過程低碳環保，產品包括可降解膠袋、醫用可吸收縫合線及骨骼支架等。

高西溝村則是典型的黃土高原丘陵溝壑區，自上世紀50年代開始治理水土流失問題，如今已變成山清水秀的「好江南」，還發展起種植小米、蘋果及養殖等產業，走出一條生態與經濟協調發展的路，亦為黃土高原生態保護提供一面鏡子。

news-images
習近平在陝西高西溝村視察當地種植的小米。(新華社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/習近平陝西考察-訪毛澤東舊居-284778
#Hashtags
習近平毛澤東陝西十二月會議中共楊家溝革命舊址國家能源集團榆林化工高西溝村
Am730

交銀保險CEO壽福鋼疑西貢行山失蹤

湖南網吧囤64張成人身份證 專為未成年人登記打機

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
交銀保險CEO壽福鋼疑西貢行山失蹤
Am730
Am730
湖南網吧囤64張成人身份證 專為未成年人登記打機
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多