習近平陝西考察 訪毛澤東舊居

國家主席習近平昨日到陝西榆林市考察，先後去到國家能源集團榆林化工有限公司、米脂縣銀州街道高西溝村及楊家溝革命舊址，了解循環經濟煤炭綜合利用、推進水土流失治理和生態文明建設、加強革命舊址保護與利用及賡續紅色血脈等情況。

時隔一年半再考察陝西

這是習近平繼去年4月後再到陝西考察，當時習近平曾告誡各級黨委和領導幹部「要自覺講政治，對國之大者一定要心中有數」。央視報道，習近平今次再赴陝西，第一天行程就可以看到他的殷殷關切，可以領悟何為「國之大者」。

報道指，陝西是革命老區，楊家溝革命舊址是中共中央機關轉戰陝北期間的落腳點，裡面有已故領導人毛澤東、周恩來舊居，以及中共中央「十二月會議」舊址，「正是在這裡，中國共產黨迎來了從轉戰陝北到奪取全國勝利的歷史轉捩點」。

毛澤東曾在當地制定勝利策略

報道介紹，1947年11月22日，毛澤東、周恩來和任弼時率領中共中央機關到楊家溝村戰鬥、生活了約120天，之後東渡黃河前往河北西柏坡，而「在歷史重大轉折到來之時，毛澤東預判革命形勢、制定正確對策，在楊家溝寫下著名的《目前形勢和我們的任務》，闡明了我黨奪取全國勝利的政治、經濟綱領和軍事原則」。

報道表示，「歷史的意義在於它告訴我們從哪裡來，我們現在身處何方，我們應往哪裡去。歷史讓我們透過前人的經驗，明白成功的內在邏輯，獲得新的思考和進步」。

關注環保產業 生態與經濟平衡

至於國家能源集團榆林化工有限公司，是國家發改委在「十三五」期間核准的最大單體煤化項目，總投資超過1,200億元(人民幣，下同)，是習近平十分看重的綠色發展和循環經濟，生產過程低碳環保，產品包括可降解膠袋、醫用可吸收縫合線及骨骼支架等。

高西溝村則是典型的黃土高原丘陵溝壑區，自上世紀50年代開始治理水土流失問題，如今已變成山清水秀的「好江南」，還發展起種植小米、蘋果及養殖等產業，走出一條生態與經濟協調發展的路，亦為黃土高原生態保護提供一面鏡子。