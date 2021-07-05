習近平：各國應享平等發展機會與權利

中共總書記習近平今晚在北京以視像方式出席中國共產黨與世界政黨領導人峰會，並圍繞峰會主題「加強政黨合作 共謀人民幸福」發表講話。習近平表示，「發展是世界各國的權利，而不是少數國家的專利」，世界上所有國家、所有民族都應該享有平等的發展機會和權利；發展是實現人民幸福的關鍵，在人類追求幸福的道路上，一個國家、一個民族都不能少。

他指出，通向幸福的道路不盡相同，各國人民有權選擇自己的發展道路和制度模式，「這本身就是人民幸福的應有之義」，又認為政黨要推動各國加強發展合作、各國人民共用發展成果，提升全球發展的公平性、有效性、協同性，共同反對任何人搞技術封鎖、科技鴻溝、發展脫鉤，「我相信，任何以阻撓他國發展、損害他國人民生活為要脅的政治操弄都是不得人心的，也終將是徒勞的」。至於民主，他認為同樣是各國人民的權利，而不是少數國家的專利，重申實現民主有多種方式，不可能千篇一律，「一個國家民主不民主，要由這個國家的人民來評判，而不能由少數人說了算」。

強調中共堅定走自己道路

他強調，中國共產黨將堅持一切從實際出發，團結帶領中國人民深入推進中國式現代化，探索出中國特色社會主義道路，為人類對現代化道路的探索作出新貢獻。他又指出，歷史和實踐已經並將進一步證明，「這條道路，不僅走得對、走得通，而且也一定能夠走得穩、走得好。我們將堅定不移沿著這條光明大道走下去，既發展自身又造福世界」，又指現代化道路「適合自己的才是最好的，不能削足適履。每個國家自主探索符合本國國情的現代化道路的努力都應該受到尊重」。

國際規則不應由少數人制定

此外，他再次談到多邊主義，稱現行國際體系和國際秩序的核心理念就是多邊主義，「多邊主義踐行得好一點，人類面臨的共同問題就會解決得好一點」，強調國際規則應是世界各國共同認可的規則，不應由少數人制定；國家間的合作應以服務全人類為宗旨，不應以小集團政治謀求世界霸權。

重申中國永遠是發展中國家一員

他表示，中國將堅決維護聯合國憲章宗旨和原則，宣導「國際上的事大家商量著辦」，推動國際秩序和國際體系朝著更加公正合理的方向發展，「我願再次重申，中國永遠是發展中國家大家庭的一員，將堅定不移致力於提高發展中國家在國際治理體系中的代表性和發言權。中國永遠不稱霸、不搞擴張、不謀求勢力範圍。中國共產黨將同各國政黨一道，通過政黨間協商合作促進國家間協調合作，在全球治理中更好發揮政黨應有的作用」。

今次峰會有來自160多個國家的500多個政黨及政治組織等領導人、過萬名政黨和各界代表參加。