習近平：從促進共同富裕出發 推進公平競爭

國家主席習近平昨就加強反壟斷表示，要從構建新發展格局、推動高質素發展、促進共同富裕的戰略高度出發，促進形成公平競爭的市場環境，為各類市場主體，特別是中小企業，創造廣闊的發展空間，並更好保護消費者權益。

習近平昨主持中央全面深化改革委員會第二十一次會議，審議通過《關於強化反壟斷深入推進公平競爭政策實施的意見》等多份文件。他強調，加強實施反壟斷、深入推進公平競爭政策，是完善社會主義市場經濟體制的內在要求。

防止資本無序擴張初見成效

此外，會議指出，黨的十八大以來已圍繞反壟斷、反不正當競爭作出一系列重大決策部署，完善公平競爭制度，改革市場監管體制，加強反壟斷監管，推進高標準市場體系建設，推動形成統一開放、競爭有序的市場體系。與此同時，在針對一些平台企業存在野蠻生長、無序擴張等突出問題上，加大反壟斷監管力度，依法查處有關平台企業壟斷和不正當競爭行為，防止資本無序擴張初見成效，市場公平競爭秩序穩步向好。

引導督促企業服從黨的領導

會議又強調，要統籌發展和安全、效率和公平、活力和秩序、國內和國際，堅持監管規範和促進發展兩手並重、兩手都要硬，明確規則，劃出底線，設置好「紅綠燈」，引導督促企業服從黨的領導，服從和服務於經濟社會發展大局，鼓勵支援企業在促進科技進步、繁榮市場經濟、便利人民生活、參與國際競爭中發揮積極作用。

推動大中小企業良性互動協同發展

會議並稱，要加快健全市場准入制度、公平競爭審查機制、數字經濟公平競爭監管制度、預防和制止濫用行政權力排除限制競爭制度等，同時要堅持「兩個毫不動搖」(「毫不動搖地鞏固和發展公有制經濟」及「毫不動搖地鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」)，推動形成大中小企業良性互動、協同發展良好格局；還要堅定不移推進高水平對外開放，保護產權和知識產權，增強政策透明度和可預期性，亦要加強競爭法律制度和政策宣傳培訓，強化企業公平競爭意識，引導全社會形成崇尚、保護和促進公平競爭的市場環境。

要實現全方位監管堵塞漏洞

另外，要加快建立全方位、多層次、立體化監管體系，實現事前、事中、事後全鏈條全領域監管，堵塞監管漏洞，提高監管效能；要加大監管執法力度，加強平台經濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域執法司法，同時要完善反壟斷體制機制，充實反壟斷監管力量。

