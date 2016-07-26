翹首以待 屯馬綫全線開通 逾百人興奮搶閘搭首班車

全港最長鐵路綫——屯馬綫昨日正式全線通車，今日迎來首個上班日。而港鐵宋皇臺站及土瓜灣站兩個新車站昨亦同日啟用，不少市民「真的很興奮」，甘願「捱眼瞓」昨晨專程到站見證開通一刻，當中逾百名鐵路迷清晨5時已到達宋皇臺站，等候乘坐首日特別班次列車。港鐵主席歐陽伯權說，屯馬綫通車是港鐵重要里程碑，鐵路橫跨新界東西，接駁多條現有鐵路綫，冀為港帶來經濟動力。



港鐵昨早安排由宋皇臺站開出往屯門站的特別班次，清晨開始已有大批鐵路迷在宋皇臺站外等候，約5時許在歡呼聲中入站，管理層在站內舉行剪綵儀式。特別班次於清晨5時50分開出，管理層與一眾鐵路迷登上列車慶祝，又與乘客合照和派發紀念品。有小鐵路迷表示「很開心，終於等到這天！」、有捱眼瞓等候的小朋友直言「興奮得已經不用再睡」，亦有市民唱出心聲「屯馬開通真的很興奮」來形容當刻心情。在土瓜灣區，有居民繼續選搭巴士，認為可直達目的地較方便。但有經營區內專線小巴的營辦商說，昨早客量明顯減少，估計將來客量會大跌七成。

至於有乘客反映屯馬線部分路段，行車時較搖晃問題。港鐵車務總監李家潤表示，列車行駛時會起動及制動，出現搖晃是正常情況，港鐵會確保列車運作暢順。港鐵指，屯馬綫全綫通車整體運作大致暢順。截至昨晚8時，兩個新車站(土瓜灣站及宋皇臺站) 入站的乘客超過72,000人次。