老公大言不慚得罪賢妻 一星期沒人做家務的後果係……

出言不遜，得罪賢內助的後果可以好嚴重！美國佛羅里達州27歲女子吉爾(Jalie Gil)因不滿老公自誇家裡只有他一人做家務，便決定要「罷工」一星期，藉此教訓老公一頓；她上周起在TikTok上傳多段影片，每日記錄老公如何把家裡弄得一團糟。

從影片可見，吉爾拒做家務後，原本整潔的家快速「崩壞」，污糟衫一堆堆、鞋襪亂放、馬桶有點點糞便污漬、浴室洗手盆塞滿東西、垃圾無人放出門外、枕頭套無人換……

老公又將乾淨衣服亂放在梳化，沒摺好並放進衣櫃，嫌衣服阻地方，他就乾脆將其放回污衣籃，至第7日仍無人理會。

老公做家務好「求其」

吉爾說，馬桶污漬沒人清潔，連老公自己都「頂唔順」，翌日便將污漬擦掉，但廁板仍沒清洗，廁紙隨便放，懶到不將其裝入廁紙架。之後，老公難忍屋企變成垃圾崗，便開始做少許家務，但是又「求其」又懶，例如清潔浴室後，一滴滴藍色清潔劑仍留在馬桶上。

老公聲稱是孩子把浴室弄得一團糟，但沒說為何他事後不把東西收拾好，他洗擦完後，就隨便將清潔劑放在洗手盆旁邊，但肥皂和擦身棉仍留在地上。

結果7日後，仍有一大堆污糟衫沒洗，一隻臭襪長期留在地上，乾淨衫褲仍無人放好。

「罷工一星期不夠」

吉爾說，她在家裡照顧孩子，默默做家務，老公弄污地方而不自知，還說只有他一人做家務。如今受了教訓，老公只改進了一些，她會繼續罷工，稱「我認為一星期是不夠，會繼續下去，直至受關注的問題被正視為止」。

不少網民支持吉爾，有人說應該繼續罷工，有人說希望她的老公學習到，並改變過來，以後兩口子一起做家務。