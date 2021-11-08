老公帶情婦別墅幽會 老婆捉姦在床竟要賠12萬英鎊

英國一名富豪多次在別墅跟情婦幽會被妻子捉姦在床，妻子憤而禁止他再進入別墅長達6年，富豪決定控告妻子，最終妻子被判要賠償12萬英鎊。

《太陽報》報道，65歲英國富豪Chris Rowland於2009年以160萬英鎊在牛津郡買下一棟有9間睡房的別墅，作為與60歲妻子Sharon Blades度假的住所。詎料，同年Chris就在別墅被Sharon捉姦在床，兩人的關係逐漸破裂；兩年後Sharon再度發現Chris帶情婦到別墅，因此禁止Chris再進入別墅，直至2015年，Chris與情婦分手。

Chris於去年決定對妻子提控，指於2009年至2015年間，被禁止進入別墅。法庭於今年3月，指該別墅是由夫妻二人共同持有，Sharon沒有權力禁止Chris進入，判處Sharon向Chris補償近6萬英鎊，折合約62萬港元，作為Chris這6年來不能使用別墅的補償。

丈夫對賠償金額不滿上訴

Chris對賠償金額不滿，指這6年來他失去在別墅度過周末的權力，加上他認為別墅是自己全額購入，所以提出上訴，並要求將要求賠償金額提升至21.6萬英鎊，折合約228萬港元。最後，高等法院法官Milwyn Jarman QC認同Chris失去周末假期到別墅的使用權，判Chris獲得12萬英鎊，折合約126萬港元的賠償金。

不過，Sharon其後在接受《每日郵報》專訪時表示，她在這宗案件中已做得非常好，並指判決是公平公正，她解釋，表面上她可能需要支付12萬英鎊，但那幢當年以160萬英鎊買入的別墅，Chris將以280萬英鎊出售，她將獲得其中一半，即是140萬英鎊，折合約1,479萬港元。她補充說，買賣手續快將完成，很期待獲得屬於自己的東西，繼續自己的生活。