考古發現｜龐貝古城三人奴隸房間出土 低下階層生活面貌曝光(有片)

考古學家在意大利龐貝(Pompeii)古城遺址，發現相信是奴隸居住的三人小房間。

這房間保存完好，面積約170平方英呎(約16平方米)，有以木架和繩網製成的床，其中兩張長1.7米，另一張長1.4米，推測是兒童床。考古學家初步推斷，這裡可能是一家三口奴隸的住處，位於龐貝古城以北約700米的Civita Giuliana古老大宅附近，該大宅有馬廄，今年初，考古團隊才發現一輛古時儀式用的馬車。

專家推斷是保養馬車奴隸住處

專家估計，新發現的三人房間當時供保養馬車的奴隸居住，牆上沒裝飾，只有一個位於高處的小窗，有似乎與馬具相關的金屬和編織用品放在木箱裡，床上有馬車車軸。

低下階層日用品出土

龐貝古城因公元79年一次火山爆發，被火山灰掩埋，估計當時人口約1.3萬。過往出土的古蹟和古物多數與上流社會有關，這次卻罕有曝光低下階層的生活面貌，例如床下放置的陶壺、便壺以及放在角落、懷疑被掏空內裡財物的8個細頸雙耳瓶等發現，都讓考古學家振奮萬分。

意大利文化部長Dario Franceschini表示：「這些重要的新發現，豐富了我們對古代龐貝人日常生活的認識，特別是至今對這個社會階層所知甚少。」

考古發現｜龐貝古城三人奴隸房間出土 低下階層生活面貌曝光(有片)