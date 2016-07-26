考試改革｜2023年DSE再精簡 中文口試 通識IES 提早告終

疫情下不少中學仍未全面恢復面授課，考評局考慮到，應考2023年DSE的學生學習進度或受到影響，決定取消該屆中文科口試及通識科校本評核IES(獨立專題探究)，以釋出課時，讓師生教學安排更富彈性。而隨考評局早前宣布2024年改革4個核心科，包括中文科不再考口試，以及該屆考生已轉讀不設校本評核的「公民與社會發展科」，意味兩卷提早告別。

考評局昨公布，2023年中國語文科取消卷四說話能力後，卷一閱讀能力及卷二寫作能力比重由24%提升至28%，卷三聆聽及綜合能力考核由18%升至20%，校本評核也從20%提升至24%。在通識教育科方面，卷一資料回應題從50%升至62%；卷二延伸回應題由30%升至38%，校本評核IES取消。局方表示，會繼續留意疫情發展，有需要再作修訂會盡快公布。

教通識科的楊老師表示，學校一般安排學生中四放暑假就開始做IES，考評局今年2月才公布2022年DSE取消IES有點遲，部分學生已做了一半，如今提早一年半公布2023年的安排明顯較佳，無疑也減輕學生工作量。不過他亦指，IES能培養學生自主學習能力，對於最後一屆通識科也取消IES感可惜。

爆疫後中英文口試已連續取消，隨著再取消2023年中文科口試，即是將連續4年取消中文科口試。同時，中文科將改革，包括2024年起不設卷四口試，僅在校本評核中安排口頭匯報，即2019年中文科口試已是最後一屆。另一邊廂，通識科2022年及2023年也取消IES，今個學年中四級起又改名為「公民與社會發展科」，不設IES，料2024年首屆開考，所以通識科IES也在2021年DSE已走入歷史。

考試改革｜2023年DSE再精簡 中文口試 通識IES 提早告終