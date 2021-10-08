聖保羅170周年校慶揭幕

校友成立全新獎學基金

傳統名校—聖保羅書院自1851年創校以來一直人才輩出，今年踏入170周年校慶，學校以「傳承歷史•開創未來」為主題舉辦一連串慶祝活動。昨日(21/10)更舉行「保羅友程」慶祝活動之揭幕禮，邀請來自不同年代，不同專業範疇的校友出席。當日校長源廸恩帶領多屆校友乘坐專屬電車到達啟動禮現場，喻意即使各人沿途所看風景不一，重點仍是共同的回憶和成長。

源校長指書院多年來一直致力培育學生，讓來自不同階層的學生能有多方面發展，將來可服務香港，貢獻社會。書院的傑出校友涵蓋政商界、演藝文化界、醫學界等不同範疇，包括前立法會主席曾鈺成、政府專家顧問及中大呼吸系統科講座教授許樹昌、醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷，及名人杜德偉等。眾人亦分享對母校對他們的影響、往日趣事和生活點滴。

聖保羅校友成立全新獎學基金 望培育更多人才

校長源廸恩亦於揭幕禮上公佈校慶重點活動—由校友發起的「聖保羅獎學基金」。他指，獎學基金秉承書院多元平等及包容文化，希望可為不同背景的學子提供更多入讀書院的機會，服務更多家庭，讓有能力的學生不會因經濟狀況而錯過優質教育，而不同階層的同學亦可學懂同理心及易地而處。獎學基金目標金額六千萬，預計可於明年9月開始為中一新生提供5個名額，5-6年後料可提供約30個名額