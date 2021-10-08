Am730
Am730
Am730
Am730
News
聖保羅170周年校慶揭幕
校友成立全新獎學基金
1 小時前
#Hashtags
聖保羅書院校慶獎學金曾鈺成杜德偉
聖保羅170周年校慶揭幕
校友成立全新獎學基金
news-images
校長源廸恩帶領多屆校友乘坐由校友及學生設計的專屬電車到達啟動禮現場。

傳統名校—聖保羅書院自1851年創校以來一直人才輩出，今年踏入170周年校慶，學校以「傳承歷史•開創未來」為主題舉辦一連串慶祝活動。昨日(21/10)更舉行「保羅友程」慶祝活動之揭幕禮，邀請來自不同年代，不同專業範疇的校友出席。當日校長源廸恩帶領多屆校友乘坐專屬電車到達啟動禮現場，喻意即使各人沿途所看風景不一，重點仍是共同的回憶和成長。

源校長指書院多年來一直致力培育學生，讓來自不同階層的學生能有多方面發展，將來可服務香港，貢獻社會。書院的傑出校友涵蓋政商界、演藝文化界、醫學界等不同範疇，包括前立法會主席曾鈺成、政府專家顧問及中大呼吸系統科講座教授許樹昌、醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷，及名人杜德偉等。眾人亦分享對母校對他們的影響、往日趣事和生活點滴。

 

news-images
一眾校友於揭幕禮上齊唱校歌，重溫當年回憶。

聖保羅校友成立全新獎學基金 望培育更多人才
校長源廸恩亦於揭幕禮上公佈校慶重點活動—由校友發起的「聖保羅獎學基金」。他指，獎學基金秉承書院多元平等及包容文化，希望可為不同背景的學子提供更多入讀書院的機會，服務更多家庭，讓有能力的學生不會因經濟狀況而錯過優質教育，而不同階層的同學亦可學懂同理心及易地而處。獎學基金目標金額六千萬，預計可於明年9月開始為中一新生提供5個名額，5-6年後料可提供約30個名額

news-images
前立法會主席曾鈺成穿着當年的夏季校服到場，分享當年最自豪的事是創辦學生會。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/聖保羅170周年校慶揭幕-校友成立全新獎學基金-289790
#Hashtags
聖保羅書院校慶獎學金曾鈺成杜德偉
Am730

海外醫生｜料明年公布認可醫學院名單　陳肇始認難評吸引力

強積金｜立法會通過修例草案　受託人須用「積金易」系統

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
海外醫生｜料明年公布認可醫學院名單　陳肇始認難評吸引力
Am730
Am730
強積金｜立法會通過修例草案　受託人須用「積金易」系統
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多