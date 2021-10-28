聖誕節2021丨朗豪坊聖誕音樂企劃！試當真、小薯茄、FHProductionHK加盟聯手搞聖誕騷

轉眼下個月就到聖誕節，你又會想起哪首聖誕歌呢？今個聖誕，朗豪坊將聯同音樂人陳詠謙與Sunny Idea創立的 Shuffle & Repeat，召集本地網絡平台及香港音樂人，牽頭舉辦「Christmas Love Sharing 音樂企劃」，為香港人送上聖誕禮物。音樂企劃更邀得三大人氣YouTube創作團隊——試當真、小薯茄及 FHProductionHK 強勢「加盟」，於11月19日至2022年1月2日推出【朗豪坊 x Shuffle & Repeat - Christmas Love Sharing 音樂企劃】！

三大YouTube頻道聯手創作聖誕歌

今次Christmas Love Sharing 音樂企劃集合網絡平台丶音樂人及一眾人氣歌手及樂隊結合成一個團隊，試當真、小薯茄及 FHProductionHK 這三個團隊將在是次音樂企劃中，在朗豪坊孕育出3首屬於我們的聖誕歌，記錄屬於我們的聖誕節。三個YouTube頻道將聯同一眾人氣歌手及樂隊，宣佈於12月選定朗豪坊作為三團舉辦《CLS聖誕騷》的重要基地。屆時於《CLS聖誕騷》將會提供不同的綜藝活動，並壓軸唱出他們為是次音樂計劃製作的聖誕歌，透過分享音樂向大家送上祝福。

此外，商場更精心搭建模擬聖誕演唱會場景，讓大家享受演唱會的熾熱氣氛之外，更可以化身幕後人員，穿梭於試當真、小薯茄及FHProductionHK的後台場景，親身感受演唱會後台的緊張氣氛及登上閃耀舞台的成就感，陪伴他們一起踏上在朗豪坊的舞台！