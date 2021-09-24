聖誕｜走進新城市廣場 仿如置身歐洲聖誕市集

聖誕將至，新城市廣場斥資1,000萬元，由即日起至明年1月2日呈獻【Sweetmas Carnival & Market】歐陸聖誕甜蜜嘉年華，讓未能外遊的市民留港消費也可感受到比利時布魯塞爾聖誕市集的佳節氣氛，商場安排多個超人氣本地創意品牌坐陣「Sweetmas美食市集」，包括「Jam Story果醬二三事」、「享樂烘焙」及「SAKImoto Bakery嵜本」，以顏值極高的甜品美食地圖吸引客。

聖誕主題佈置把嘉年華必備的遊樂設施變成童話風的5大打卡專區，分別是「玫瑰星球旋轉木馬」、「閃耀聖誕樹大道」、「雲間摩天輪」、「飄夢熱氣球」以及「戀戀玫瑰園」，市民仿如置身歐洲的經典聖誕市集。

新城市廣場 同場加映感謝祭

商場於11月17日起至30日舉行年度感謝祭Just Buy Weeks，跟逾100家商戶合作推出買1送1、低至半價折扣等優惠，更特別推出連串回饋本地高消費客群的推廣，為12月份的聖誕黃金消費檔預熱，延續第二期消費券的勢頭。

新鴻基地產代理租務部助理總經理許嘉雯表示，【Sweetmas Carnival & Market】歐陸聖誕甜蜜嘉年華以比利時布魯塞爾聖誕市集為創作靈感，把聖誕嘉年華會之精髓如旋轉木馬、摩天輪、熱氣球等遊樂設施，以及美食甜點攤位打造成IG瘋狂洗板的主角，還有童趣的有獎攤位遊戲，讓大家在港也可感受歐洲的節日氣氛。她指，活動加上Just Buy Weeks感謝祭推動本地消費，料人流及營業額按年達15%及30%增幅。