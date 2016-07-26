聯合國大會｜習近平：民主改造他國貽害無窮 拜登：反對較強大國家以經濟逼迫

中國國家主席習近平和美國總統拜登昨日分別在第76屆聯合國大會發言，兩人雖然無點名批評別國，但針鋒相對。習近平在北京以視像方式發表講話，稱一個和平發展的世界應該承載不同形態的文明，必須兼容走向現代化的多樣道路。民主不是哪個國家的專利，而是各國人民的權利。外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮。習近平又說，應摒棄小圈子和零和博弈，一國的成功並不意味著另一國必然失敗，這個世界完全容得下各國共同成長和進步。

拜登上任後首次在聯大發言，他較習近平早發言，雖無點名中國，但提及新疆問題，指各國均應指出及譴責在新疆針對少數族裔及宗教的打壓。他又說，美國會挺身支持盟友和友國，對抗較強大的國家企圖以武力去改變邊界、經濟逼迫、濫用技術或以虛假訊息，去支配較弱勢國家。拜登強調，美國不會尋求新冷戰，或令世界分為不同陣營。

習近平聯合國大會發言：向發展中國家捐1億劑疫苗

另外，習近平說，中國將努力全年對外提供20億劑新冠疫苗，在向「新冠疫苗實施計劃」捐贈1億美元(約7.8億港元)基礎上，年內再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗，以及中國將繼續支持和參與全球科學溯源，堅決反對任何形式的政治操弄。在氣候變化問題上，中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，並將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，不再新建境外煤電項目。

拜登則說，世界面臨「關鍵10年」，各國領袖必須合作對抗新冠肺炎疫情蔓延、氣候變化和網絡威脅，美國將加倍資金對抗氣候，並斥100億美元(約780億港元)減少全球的飢餓人口。

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