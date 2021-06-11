聯合國專家：中國少數族裔或被強摘器官 中方：侮辱冒犯中國人民

聯合國人權專家表示，收到可靠消息指，在中國被拘留的少數族裔可能成為強行摘取器官的對象，北京當局強烈否認指控。

獲聯合國委任的12名獨立專家發聲明，表示部分被拘留的少數族裔，似乎在不知情及未經同意下，被強行接受血液和器官檢查，檢查結果儲存在移植活器官來源資料庫。聲明指，在中國的強摘器官似乎針對特定族裔、宗教或語言的少數群體，他們大多在沒有原因或拘捕令的情況下，被關押在不同地點，專家形容對有關發現極為震驚。

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中方：譴責專家散播虛假訊息誹謗中國

中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印譴責專家散播虛假訊息誹謗中國，中方強烈反對和堅決拒絕。

劉玉印表示，中國是法治國家，人體器官交易和非法器官移植在中國屬違法活動，有關等專家對中國政府提供的權威信息置之不理，執意採信反華分裂勢力和「法輪功」邪教組織提供的虛假信息，公然對中方誣蔑指責，侮辱和冒犯中國人民。敦促有關專家立即糾正錯誤，停止對中國的偏見，並本著客觀、公正態度行事。