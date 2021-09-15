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聯合國警告AI對人權威脅 籲停用高風險臉部識別技術
4 小時前
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聯合國警告AI對人權威脅 籲停用高風險臉部識別技術
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聯合國警告AI對人權威脅，籲停用高風險臉部識別技術。(AP)

聯合國警告人工智能(AI)科技對人權的威脅，呼籲各國在保護措施完善之前，暫停使用具潛在高風險的臉部識別技術等人工智能系統。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特(Michelle Bachelet)警告，若未充分考慮人工智能科技如何影響人類的人權，使用後可能會產生負面，甚至災難性的影響。

巴切萊特呼籲各地，評估各種人工智能科技對隱私權、行動自由和言論自由等層面所構成的風險有多大，並建議各國應禁止或嚴格監管構成重大威脅的技術。

巴切萊特承認人工智能的確為人類帶來益處，但也認為這項科技能大規模侵犯人權。

報告：AI或讓政府對個人進行無限制追蹤

巴切萊特引述一份報告指出，人工智能系統被用來決定誰可以使用公共服務和工作招聘，並影響人們在網路上看到以及可分享的資訊。報告提到，全球各地政府正在增加遠端即時臉部辨識系統的部署，這可能讓政府得以對個人進行無限制的追蹤。報告認為，這類技術不應在公共場所使用，除非當局能證明它們符合隱私和數據保護標準，且無明顯的歧視和準確性問題。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/聯合國警告ai對人權威脅-籲停用高風險臉部識別技術-285108
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