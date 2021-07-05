聯合國｜中國對加拿大涉侵原住民權利表示關切

中國代表在聯合國人權理事會上，對加拿大涉及侵犯原住民權利再表示關切。

中國常駐聯合國日內瓦代表團蔣端公使指出，近期加拿大接連曝出原住民寄宿學校舊址發現1,000多無名墓葬和大量遺骸的消息，大量原住民兒童在寄宿學校受到虐待和強暴，還對大批原住民婦女和女童施行強迫絕育，呼籲對加拿大所有原住民婦女和女童被殘害案件進行全面、公正調查，確保所有責任人被繩之以法，又指加拿大不能以簡單道歉敷衍了事，必須採取實際行動糾正錯誤。

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中國和加拿大近日就人權問題相互指摘，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團敦促加立即停止侵犯人權行為。加國總理杜魯多則指摘中國針對新疆維吾爾族存在侵犯人權行為。

加拿大在19世紀至1970年代推行「同化政策」，強迫逾15萬名原住民兒童與家人分開，入讀由政府資助的教會寄宿學校，以讓他們「融入」加拿大社會。他們被迫改信基督宗教，並在校內遭校長和教師毆打及性侵，還被剝奪他們的文化，不准他們講母語。一個調查委員會提交報告指，加拿大犯下「文化滅絕」。