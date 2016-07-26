聯合國｜逾90國家表達對華支持 中方：公道在人心

聯合國人權理事會召開第二日會議，白俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處代表安布拉澤維奇代表65國發言，支持中國立場，反對其他國家以人權為藉口干涉中國內政。而海灣合作委員會6個成員國也集體致函支持中方立場，另有逾20國以單獨發言方式支持中國，總共有逾90國以不同方式表達對中國正當立場的理解和支持。

白俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處代表安布拉澤維奇表示，反對將人權問題政治化和雙重標準，並反對向中國進行無端指責，出於政治動機和基於虛假信息，反對以人權為藉口干涉中國內政。

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安布拉澤維奇強調，香港、新疆、西藏事務是中國內政，外界不應干涉，支持中國在香港實行「一國兩制」，並認為尊重各國主權、獨立和領土完整，不干涉主權國家內政是國際關係基本準則，呼籲恪守聯合國憲章宗旨和原則，遵循普遍性、公正性、客觀性和非選擇性等原則，尊重各國人民根據國情，自主選擇人權發展道路的權利。

北京：90多國發出正義呼聲

在北京，外交部形容這90多國發出正義呼聲，反映了國際社會人心向背，戳穿了少數西方國家借人權問題干涉別國內政的虛偽面具，強調公道在人心。

發言人指，這些西方國家自封「人權判官」，熱衷扮演「人權教師爺」，卻對自身存在的嚴重人權問題視而不見。加拿大、美國、英國等國人權記錄觸目驚心，原住民兒童慘遭迫害、警察暴力屢見不鮮、種族主義痼疾難除、槍支氾濫、反猶太、反穆斯林、反非裔、反亞裔言行頻頻發生。軍事干涉導致嚴重人道災難、單邊強制措施侵犯他國基本人權，有何資格對其他國家的人權狀況說三道四。