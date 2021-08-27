聯合打擊跨境反黑行動 港拘2320人 瓦解兩外圍波集團 投注額涉36億

粵港澳三地6至8月展開大規模聯合反罪惡行動；香港警方共拘捕2,320人，有被捕黑幫骨幹成員年僅11歲。行動中檢獲的現金、毒品和涉及非法活動的貨物總值約3.9億元，另檢獲逾36億元投注紀錄，屬同類案件中近十年新高。

聯合行動期間，香港警方聯同海關、消防和入境處，出動逾3.8萬人，搜查近2,000間處所，拘捕1,616男及704女，年齡介乎11至84歲，當中小部分為內地人及非華裔人士，涉嫌干犯與三合會及毒品有關等罪行。警方同時檢獲共值約3.7億元的毒品及精神科藥物，並發出逾3,000張「限聚令」告票。

行動期間，正值歐國盃舉行，有組織罪案及三合會調查科總警司黃維指，警方瓦解兩個本地收受非法外圍賭注集團，拘捕40人，包括集團的主腦及骨幹成員，檢取逾2,100萬元現金、凍結多個戶口，涉款1,950萬，以及檢取逾36億元的投注記錄。黃維表示不排除疫情期間，市民未能去澳門賭博有關。另一個長期臥底行動則瓦解一個活躍在西九龍區的黑幫集團，拘捕84人，包括資深骨幹成員。

至於年紀最輕的被捕人是一名11歲學生，涉在三合會糾紛中毆打被捕，亦有13及15歲的青少年，分別涉淋紅血油收數及自稱三合會成員被捕。警方稱疫情下，不少非法娛樂場所轉到工廈或私人地方經營，惟近期疫情放緩，這些場所的傳統聚集點又開始活躍，不少人不知道光顧非法酒吧或娛樂場所屬違法，警方提醒市民不要為尋找地方消遣而惹上麻煩。