聯合行動 口岸檢1.7萬隻疑走私大閘蟹 47歲貨車司機被捕

秋天又是食大閘蟹季節，海關與食環署在文錦渡管制站聯合行動，檢獲約1.7萬隻懷疑走私大閘蟹及約1.1噸懷疑走私冷凍食品(圖)，估計市值共約159萬元。47歲貨車男司機被捕，案件仍在調查。

海關上周五(22日)，在文錦渡管制站截查一輛入境貨車時，在車上發現該批懷疑未列艙單的大閘蟹及冷凍食品。檢獲的大閘蟹約值153萬元，並無附有由出口地當局簽發的衛生證明書，不符合有關介貝類水產動物(大閘蟹)售賣許可證的條款規定。而檢獲的冷凍肉類及家禽約值6萬元，同樣沒相關衛生證明書或食環署的書面准許。

海關指，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可判罰200萬元及監禁7年。根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，輸入野味、肉類、家禽或蛋類，必須提供來源地有關當局簽發的衛生證明書或食環署的書面准許。違例者一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

本港自5年前驗出內地大閘蟹二噁英超標後，內地未有再簽發大閘蟹供港的衛生批文，部分業界採取迂迴路線，如先取得內地外銷其他地區如日、韓等地的批文，再在當地轉運到香港。但亦有指坊間報稱內地大閘蟹來歷不明，建議到信譽良好商號購買。亦有零售商改售日本北海道大閘蟹。

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