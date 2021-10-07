聯合行動 破歷來最大宗走私案 海關龍鼓灘檢2.1億元貨

疫情影響通關，不法集團利之所在下加密走私活動。海關早前聯同水警小艇分區於龍鼓灘偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲一批市值約2.1億元的懷疑走私物品，包括高價值貨品、貴價食材及受管制瀕危物種，拘捕一名管倉男子，是海關破獲歷來最大宗走私案。



檢36公斤植物 部分為瀕危物種

檢獲物品包括1.1萬件高價值貨品，當中最高價值為一隻34萬元手錶；12噸貴價食材中，檢獲魚翅部分屬受管制物種長尾鯊。另有6.8噸水果；36公斤植物，包括星業球、岩牡丹、帝冠等瀕危物種。

海關自今年6月鎖定一個活躍於龍鼓灘的有組織走私集團，並在9月23日聯同水警小艇分區採取執法行動，於24日凌晨發現目標貨車由倉庫駛至龍鼓上灘岸邊，5名可疑人將車內貨品搬上快艇，執法人員即展開拘捕行動，在場疑人見狀跳上快艇開往內地。海關扣查該輛貨車，持法庭手令下再突擊搜查附近一個倉庫，拘捕一名34歲懷疑管倉的男子，並扣查獲另外3輛涉案貨車，檢獲該批懷疑走私貨品。



走私集團採反監控設路障

海關調查發現，涉事集團非常有組織，為逃避偵查，會動員大量人力物力，包括將貨倉設於偏僻位置，在外圍裝設閉路電視，有人通宵留守看管貨物；自設車隊；落貨點會揀最接近水界位置，距離內地僅兩分鐘船程，並在附近山頭及馬路作反監視，運用無人機在空中監察，又會落貨點沿路擺放了反監視點，放置廢車甚至拉起鐵鏈等路障，企圖阻延執法人員追捕。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍昨稱，所檢獲貨品，屬內地會收高關稅及增值稅類別，內地課稅介乎100%至400%之間。今次檢獲貨值計，如走私集團成功偷運到內地，估計可逃稅2億港元，故走私集團在巨大金錢誘因下犯案。

今次行動中檢獲不少瀕危物種，漁護署瀕危物種保護主任李灝表示，今次海關檢獲的貨物種類繁多，星業球、岩牡丹、帝冠，由於奇特形狀及生長形態有部分人愛好，但這些植物已被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的附件，其原生地在墨西哥及美國德州等炎熱乾旱地帶，而墨西哥野外只剩幾千棵。



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