聯手合作 紀律部隊組反恐專責組 嚴防孤狼式恐襲

警方自2019反修例運動後，破獲多宗爆炸品及槍械案件，並懷疑案件涉及本土恐怖主義。為了強化本港反恐能力，政府早於2018年4月已成立由6個紀律部隊組成，共49人的跨部門反恐專責組，分別來自警務處、入境事務處、香港海關、懲教署、消防處及政府飛行服務隊，特別提防「孤狼式」恐襲，望加強部門間的協作能力和情報分析。



本港現時面對恐怖襲擊威脅的風險級別維持在「中度」，但警方指十分關注可能牽涉到本土恐怖主義元素嚴重的案件，負責帶領專責組的日常工作的警務處高級警司梁偉基表示，自19年中至今牽涉到本土恐怖主義元素又涉爆炸品案件有17宗，另外涉及真槍的相關案件有5宗。當中今年2月，警方搗破一宗嚴重爆炸品案，在粉嶺搜獲逾20公斤爆炸品原材料，並指經調查後，相信是有人計劃把爆炸原料提供給本地極端暴力分子，意圖在農曆新年施襲。他強調警方十分重視相關案件，尤其牽涉及爆炸品，因會造成大量的人命傷亡和巨大經濟損失。

近年「孤狼式」恐襲這個海外反恐名詞越發引人注意。梁偉基指，這種模式是指個別人士或小眾團體，不受恐怖組織指派，只是透過互聯網或其他途徑，受到一些極端或恐怖主義的思想的激化，再策劃襲擊。「這類的恐襲比傳統恐怖組織策劃的恐襲更難預防，因為他們被激化的過程都比較地下化和隱蔽，情報的蒐集和交流十分重要。」執法部門一發現有網頁散布或煽動極端恐怖主義思想，會要求相關人士移除，必要時向法庭申請手令封網。

梁偉基形容，近年的反恐工作形勢是複雜而多變，每段時間常用的襲擊手法各有不同，除了爆炸品這類最常用的方式，專責組亦會加強留意其他成本較低的恐襲手法，例如刀、槍和車，這些隨手可得的物件都可能成為恐襲工具，還有新興的無人機炸彈等。為加強各部門的應變和協調能力，專責組成立至今，共籌辦3次反恐演習，包括在鯉魚門度假村、落馬洲支線管制站和機場客運大樓等，一共動員超過750名紀律部隊人員。

各個部門亦會加緊本身情報工作，如海關去年已破獲149宗關於戰略物資的案件；入境處與各地出入境部門加強反恐情報交流，亦會加強截查和詢問可疑入境人士，去年共截查逾7千名可疑人士；懲教署嚴防恐怖主義在監獄內滋生；消防處則就可能出現的大型事故的救援行動作策略性部署。專責組亦會加強教育市民，如遇到恐襲應即時「閃、避、求」︰逃走、躲藏和舉報等。