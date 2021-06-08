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聯手合作 紀律部隊組反恐專責組 嚴防孤狼式恐襲
2021-06-08
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恐怖襲擊本土恐怖主義反修例運動跨部門反恐專責組香港警察紀律部隊孤狼式恐襲
聯手合作 紀律部隊組反恐專責組 嚴防孤狼式恐襲
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專責組成立至今，共籌辦3次反恐演習。

警方自2019反修例運動後，破獲多宗爆炸品及槍械案件，並懷疑案件涉及本土恐怖主義。為了強化本港反恐能力，政府早於2018年4月已成立由6個紀律部隊組成，共49人的跨部門反恐專責組，分別來自警務處、入境事務處、香港海關、懲教署、消防處及政府飛行服務隊，特別提防「孤狼式」恐襲，望加強部門間的協作能力和情報分析。
 

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(左起)香港海關監督葉雪瑩、懲教署總懲教主任馬俊賢、消防處高級消防區長黃宏亮、警務處高級警司梁偉基、飛行服務隊高級機師葉偉雄和入境事務處首席入境事務主任葉兆強。

本港現時面對恐怖襲擊威脅的風險級別維持在「中度」，但警方指十分關注可能牽涉到本土恐怖主義元素嚴重的案件，負責帶領專責組的日常工作的警務處高級警司梁偉基表示，自19年中至今牽涉到本土恐怖主義元素又涉爆炸品案件有17宗，另外涉及真槍的相關案件有5宗。當中今年2月，警方搗破一宗嚴重爆炸品案，在粉嶺搜獲逾20公斤爆炸品原材料，並指經調查後，相信是有人計劃把爆炸原料提供給本地極端暴力分子，意圖在農曆新年施襲。他強調警方十分重視相關案件，尤其牽涉及爆炸品，因會造成大量的人命傷亡和巨大經濟損失。

近年「孤狼式」恐襲這個海外反恐名詞越發引人注意。梁偉基指，這種模式是指個別人士或小眾團體，不受恐怖組織指派，只是透過互聯網或其他途徑，受到一些極端或恐怖主義的思想的激化，再策劃襲擊。「這類的恐襲比傳統恐怖組織策劃的恐襲更難預防，因為他們被激化的過程都比較地下化和隱蔽，情報的蒐集和交流十分重要。」執法部門一發現有網頁散布或煽動極端恐怖主義思想，會要求相關人士移除，必要時向法庭申請手令封網。

梁偉基形容，近年的反恐工作形勢是複雜而多變，每段時間常用的襲擊手法各有不同，除了爆炸品這類最常用的方式，專責組亦會加強留意其他成本較低的恐襲手法，例如刀、槍和車，這些隨手可得的物件都可能成為恐襲工具，還有新興的無人機炸彈等。為加強各部門的應變和協調能力，專責組成立至今，共籌辦3次反恐演習，包括在鯉魚門度假村、落馬洲支線管制站和機場客運大樓等，一共動員超過750名紀律部隊人員。

各個部門亦會加緊本身情報工作，如海關去年已破獲149宗關於戰略物資的案件；入境處與各地出入境部門加強反恐情報交流，亦會加強截查和詢問可疑入境人士，去年共截查逾7千名可疑人士；懲教署嚴防恐怖主義在監獄內滋生；消防處則就可能出現的大型事故的救援行動作策略性部署。專責組亦會加強教育市民，如遇到恐襲應即時「閃、避、求」︰逃走、躲藏和舉報等。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/聯手合作-紀律部隊組反恐專責組-嚴防孤狼式恐襲-271001
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