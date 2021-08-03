聲稱警方拖足6年未還騙款 騙案事主入稟追討50萬元

車房老闆6年前透過經紀買入二手車時，懷疑遭對方詐騙50萬元按金，遂報警求助。警方其後找回涉案按金，並申請交由法庭定奪按金誰屬，惟事主今年發現警方仍未有任何跟進，遂入稟區域法院，向警方追討50萬元。

本案原告為楊姓男子，答辯人為警務處長。入稟狀指，原告於2009年開始經營車房生意，2014年中認識姓汽車銷售代理，翌年8月21日打算向徐購入一部價值70萬元的二手黑色賓利私家車；原告同意先付50萬元按金，並按指示將按金存入二手車行「England Motors Co.」的銀行戶口，但十多日後仍未取得私家車，並發現對方失聯。原告懷疑自己被騙，同年9月4日到將軍澳警署報案，警方其後將案件轉交九龍城分區調查隊第2組處理。

民事訴訟限期今年屆滿

警方調查發現，「England Motors Co.」車行表示涉案50萬元是由柳姓女子匯入，而且不清楚原告與徐的交易，並同意把涉案款項交由警方保管。警方同年12月通知原告，認為該筆金額擁有權存爭議，決定交由法庭定奪。事隔六年，已接近民事申索最後期限，但原告發現警方仍未展開民事訴訟，也未有針對詐騙者的刑事程序，遂於今年5月起透過事務律師多次發信追問，至7月16日警方才回覆稱涉案疑犯還未緝拿歸案，案件仍在調查中，因此在成功拘捕疑犯前不會就按金申請相關訴訟。

入稟狀指出，根據《警隊條例》，警方有責任保護無人認領及遺失的財產，並尋找其擁有人，但相關訴訟屬民事訴訟程序，期限只有6年，並已於本月屆滿，警方未能在相關時限內申請進行訴訟，違反對原告的責任。原告作為受害者，在毫無其他辦法下，只能向警方追討該50萬元，以及相關損失及利息。

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