職工盟解散｜會上57票大比數通過解散 估計剩餘約2千萬資產

職工盟特別會員大會於傍晚約6時結束，以57票贊成、8票反對、2票棄權，大比數通過解散議案。主席黃廼元表示，屬會代表非常明白職工盟的處境，在非常沉重、充滿掙扎心情下作出無奈決定。



黃廼元表示，大會委任他、副主席鄧建華和司庫鍾松輝處理餘下工作，直至完成解散程序，所有員工會在2個月內相繼遣散，並會獲得優於法例的補償條件。職工盟表示，粗略估計現在剩餘約2000萬元的資產，主要用作支付員工薪金、遺散費、特惠補償、亦會補貼基層工會的租金及人手開支等，餘款才會平均攤分予所有屬會。

黃迺元：有壓迫就有抗爭

黃迺元表示，職工盟的解散是本港獨立工運的重大挫折，但他深信工人的反抗力量不會因此而消失，認為「有矛盾就有對立，有壓迫就有抗爭」，批評政權只想解決提出問題的人，而不解決問題，香港未來不會有希望。他期望工運同路人和港人不要懷憂喪志，目前是考驗靭力及智慧的時候。



黃迺元又稱，香港並非只有職工盟一個工會聯盟，但只有職工盟積極介入工業行動，關注社會公義，只遺憾做得不夠好，但不後悔。他自問過去的工作完全對得起職工盟的綱領—「團結、專業、公義、民主」，過去31年的重要成果是鼓勵大量工人，嘗試走出來改變命運。

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