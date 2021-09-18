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職工盟解散｜培訓中心將停運 料影響約千名學員
2 小時前
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職工盟培訓中心鄧燕梨
職工盟解散｜培訓中心將停運 料影響約千名學員
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職工盟解散，培訓中心將停運 料影響約千名學員。(蘇文傑攝)

職工盟啟動解散機制，職工盟培訓中心行政總監鄧燕梨指職工盟解散，培訓中心也無法繼續運作，前日17日已停止收生，不再開辦全日課程，惟必要的短期課程仍會繼續，但目標10月底前完成所有課程，料影響課程逾200項，涉學員約千人、職員約140人，兼職導師也涉逾百人。

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盡力完成已展開的課程

鄧燕梨形容事件是突發情況，承認安排有難度，會盡一切能力讓已開展的課程完成，包括安排考試及補考，冀盡量把影響減到最低，並感謝導師與學員共同協作，亦向他們表達歉意。至於仍在輪候上課的學員，她表示有向僱員再培訓局商討妥善安排，惟職工盟「獨家課程」只能取消有關申請。

職工盟培訓中心1994年成立，鄧燕梨指，中心不論學員及導師，以至機構本身均獲獎無數，形容多年工作專業、以人為本，獲得認可。她認為職工盟培訓中心結束是香港打工仔，以至香港人的損失。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/職工盟解散｜培訓中心將停運-料影響約千名學員-285415
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