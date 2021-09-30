肺癌超越大腸癌再成本港「頭號殺手」 死亡率達27.1%

醫管局香港癌症資料統計中心今公布最新癌症數字，指2019年本港癌症新增至35,082宗，按年增1,054宗，肺癌新症達5,575宗，死亡率達27.1%，繼2012年後再次成為本港最常見癌症，超越大腸癌，第三至五位為乳腺癌、前列腺癌及肝癌。中心總監兼醫生黃錦洪另指，男性發病率相對穩定，惟女性仍持續上升，料女性發病率及新症數字未來數年內會超越男性。

數據顯示，2019年肺癌及大腸癌最多新症，合共逾1.1萬宗，佔整體近三分一，兩症的死亡率仍居榜首，肺癌死亡個案逾4,000宗，仍為「頭號殺手」，大腸癌死亡個案則有2,174宗，按年跌6.1%，黃料政府於2016年推出的大腸篩查計劃助早期個案及早發現並就醫，減低死亡率。

黃錦洪指，對比過去10年男女的百分率趨勢，發現男性轉趨平穩，但女性有上升趨勢，子宮頸癌、子宮體癌、上皮性卵巢癌等婦科癌症的發病率及死亡率均有上升趨勢，料女性新症數字數年內會超越男性。

黃籲市民不煙不酒，多留意自己身體，如出現與癌症相關的症狀，應儘快求醫，他又籲市民如符合年齡或條件，應積極參與不同的癌症篩查計劃。